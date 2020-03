Valitsuse ebamäärasus toob suure kahju

Kontserdikorraldajad on valitsuse eilses otsuses pettunud, kuna suurüritusi ei keelatud, vaid anti ainult soovitus jätta ära üle saja osalejaga üritused. Pelgalt soovitamine lükkab kogu vastutuse korraldajatele, samas tähendab ürituste ärajätmine märkimisväärset rahalist kaotust.

Dirigent Edmar Tuule unistus tähistada 24. märtsil oma 30. sünnipäeva Estonia kontserdisaalis suurejoonelise sümfooniaorkestriga sattus väga suure küsimärgi alla. Noor dirigent mõistab, et suurtel üritustel on koroonaviiruse leviku oht suur, ja ta on valmis seda edasi lükkama. Dirigenti häirib aga see, et valitsus mitte ei keelanud ära suurüritusi, vaid ainult soovitas mitte korraldada üle saja osalejaga üritusi.

Vääramatu jõu jahil

«Valitsuse sõnastus on kontserdikorraldajate jaoks hävitav, kuna nii ei rakendu vääramatu jõu põhimõte. See tähendab aga meie jaoks suurt finantsilist kadu ja krahhi. Meil on saal broneeritud, reklaamikampaania juba ammu käimas, lepingud sõlmitud. Ilma trahvita ei saa me praegu neid lepinguid tühistada. Reklaamile kulutatud raha on mul tuulde lennanud,» tõdes Tuul.

Noor dirigent on kulutanud kontserdi korraldamisele umbes 8000 eurot isiklikku raha, ürituse eelarve ise on märgatavalt suurem, kuna kontserti toetavad ka kultuurkapital ja Tallinna kultuuriväärtuste amet. Neljapäeval teatas Eesti Kontsert, et tühistab kuni kuu lõpuni kõik enda korraldatud kontserdid. Edmar Tuulel sellest aga abi ei ole, kuna tema kontsert ei ole Eesti Kontserdi korraldatud.

Dirigent Edmar Tuul FOTO: Mihkel Maripuu

«Kui valitsus võtaks vastu konkreetse otsuse, jah või ei, kas kontserte tohib korraldada või mitte, siis sunniks see ka kontserdikorraldajaid meile vastu tulema. Ma arvan, et ma ei ole ainus kultuuriürituste korraldaja, kes ootas neljapäeva hommikul Jüri Ratastelt konkreetset seisukohta, aga seda konkreetsust ei tulnud. Soovitada on mugav, aga meil on vaja konkreetseid otsuseid, tulgu need siis riigilt või kohalikult omavalitsuselt,» sõnas Tuul.

Tänase seisuga pidi 24. märtsil toimuma pidanud kontserdile tulema umbes 200 külalist, kelle hulka on arvestatud nii piletiostjad kui ka kutsetega külalised. Orkester on 70-liikmeline, seega ei mahu üritus kuidagi valitsuse soovitatud kuni 100 inimese piiresse.

Tuul lisas, et tema korraldatav kontsert on veel suhteliselt väikese eelarvega, aga näiteks ligi poole aasta võrra edasi lükkunud Tallinn Music Weeki eelarve on hoopis teises suurusjärgus.

Tallinna ettepanekud

Valitsuselt ootab suuremat konkreetsust ka Tallinna linnavalitsus. Linnapea Mihhail Kõlvart saatis neljapäeval valitsusele ettepanekud seoses koroonaviiruse levikuga. Muu hulgas tahab Tallinn selgeid kriteeriume ürituste korraldamiseks.

«Teeme vabariigi valitsusele ettepaneku määratleda täpselt kriteeriumid, millised üritused tuleks ära jätta ja mis on selle õiguslik alus. Kohalikel omavalitsustel on võimalus ära jätta enda korraldatavad üritused, kuid erasektori ja kodanikuühenduste korraldatavate konverentside, kontsertide ja teiste mitte avaliku ürituse luba vajavate ürituste osas puudub omavalitsusel õiguslik alus nende toimumist keelata,» kirjutas Kõlvart.

Valitsus soovitas neljapäeval tungivalt lükata edasi enam kui saja osalejaga üritused ning kooskõlastada üle saja osalejaga üritused terviseametiga.