Viiruse tuvastamisega hädas USA seab eurooplastele piirangud

New York Timesi Sydney korrespondent Damien Cave kirjutas eile, et kui näitleja Tom Hanks ja tema abikaasa Rita Wilson oleksid viibinud koroonaviirusesse haigestumise hetkel kodumaal Ühendriikides, siis tõenäoliselt ei oleks neid kergete haigusnähtude tõttu koroonaviiruse suhtes testitud. Paar viibis haigestumise ajal Austraalias.

Põgenikelaagrite elanikud on viiruse suhtes eriti haavatavad

Kui sel nädalal leidis Kreekas Lesbose saarel kinnitus esimene Covid-19sse nakatumine, muutus äärmiselt reaalseks oht, et haigus hakkab laastama enam kui 20 000 asukaga ja pidevalt kasvavat ülerahvastatud Moira põgenikelaagrit, kuid sama kriitiline on olukord kõikjal alates Mehhikost ja lõpetades Bangladeshiga, sest kehvade hügieenitingimuste ja napi meditsiiniabiga laagrites on haiguse piiramine sisuliselt võimatu.

Lesbosel on seis eriti ränk, kuna viimase aja pinged on sundinud mitmeid abiühendusi tegevust katkestama, migrantide saabumise vastu protestivad jõugud on rünnanud arste ning laagri laod, kus hoiti toidukraami, hävisid põlengus. Paljudel laagri elanikel pole mitte mingisugust peavarju, puudub soe vesi ning juba praegu levivad seal hingamisteede haigused, mis jäävad välja ravimata.

Lesbosel vabatahtlikuna töötava kardioloogi Hana Pospisilova sõnul on tingimused nakkushaiguste plahvatuslikuks levikuks täiuslikud. «Ma nägin paljusid inimesi hingamisteede probleemidega, ja kuigi on külm, on talv, saadame need inimesed telkidesse ülerahvastatud laagris,» rääkis ta The Guardianile.

Olukord on äärmiselt ohtlik ka põgenikelaine algkoldes Süürias. Türgi suursaadiku USAs Serdar Kılıçi väitel ei saa takistada koroonaviiruse jõudmist Türgi piiri äärsetel aladel asuvate põgenike sekka. «Seal on 900 000 inimest. Kuidas sa kontrollid neist igaüht? See on võimatu missioon,» ütles ta NBC Newsile.

WHO teada pole seni Süüria laagrites seni Covid-19 juhtumeid registreeritud, kuid ühenduse kõneisiku Hedinn Halldorssoni sõnul pole riigi tervishoiusüsteem võimeline ka epideemiat avastama ega sellele reageerima.

Kui Jordaania põgenikelaagrites on karm kontroll selle üle, kes neisse siseneb ja sealt väljub, mis aitab võimalikku nakkusriski vähendada, siis Liibanonis on olukord keerulisem, sest seal pole ametlikke laagreid ning riigis viibivad 1,5 miljonit Süüria põgenikku jäävad tervishoiusüsteemi vaateväljast kõrvale.

«Sajad tuhanded põgenikud, kes elavad Liibanoni suurlinnades ja Bekaa orus haletsusväärsetes oludes, ei ole pahatihti registreeritud,» selgitas Deutsche Wellele Euroopa Välissuhete Nõukogu teadur Rene Wildangel. «Neil pole mingit ligipääsu tervishoiuteenustele, nii et seal on oht ilmselt keskmisest isegi suurem.»

Mingisugusest enda teistest isoleerimisest ei saa laagrites olla juttugi. Piirideta Arstide Liibanoni haru juht Declan Barry nimetas seda soovitust lihtsalt nonsensiks. «Kui viirus haarab enda kütkesse ülerahvastatud ala, on asi karm,» lisas ta vestluses The Journaliga.

Ameerika Ühendriikidest tagasi saadetud migrandid Mehhiko kirdenurgas kahe riigi piiril asuvas Matamoroses isetekkelises laagris. FOTO: Michael Nigro/SIPA/Scanpix

Koroonaviiruse puhanguks valmistuvad ka USA piiri ääres Mehhikos migrandilaagrites töötavad mittetulundusühingud, kelle hinnangul on vaid aja küsimus, mil nakkus sinna jõuab. Praegu nähakse kõige suurema ohuna Ühendriikide vabatahtlikke, kes võivad haiguse kaasa tuua, vahendas Vox. Teisalt tähendaks vabatahtlike mitte saabumine mittetulundusühingu Team Brownsville kaasasutaja Andrea Rudnicki sõnul, et kiiresti tekiks laagrites toidunappus.

Bangladeshi laagrites on rohingja põgenikud, eelkõige naised, võtnud ÜRO abiga viirusevastase ennetustöö enda kanda, kirjutas Reuters. Eelkõige tähendab see, et vabatahtlikuna tegutsevad laagrielanikud õpetavad lastele, kuidas järgida hügieeninõudeid.

Bangladeshi põgenikekomisjoni kinnitusel on nad valmis ka selleks, et hakata haiguspuhangu korral laagrist inimesi haiglatesse toimetama.