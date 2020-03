Koroonaoht tõusis uuele tasemele

Lisaks on valitsus andnud range soovituse ära jätta või edasi lükata rahvusvahelised ja riigisisesed enam kui saja inimesega korraldatavad üritused ja rahvakogunemised. Eilse seisuga oli Eestis kinnitust leidnud 27 koroonaviiruse juhtumit.

«Arvestades praegust maailma epidemioloogilist olukorda ja koroonaviiruse levikut Euroopas, kasvavaid ohte Eesti majandusele, ettevõtlussektori tarneahelate raskusi, sise- ja välispoliitilisi väljakutseid ning erinevate riigiasutuste senisest operatiivsema juhtimisstruktuuri vajadust, võib minu hinnangul selgelt öelda, et oleme tegelikult jõudnud hädaolukorda. Aga me saame sellest ühiskonnana ja igaühe kaasabil üle,» sõnas Ratas eile riigikogus. Et veel mõni nädal tagasi räägiti Eestis hädaolukorra ohust ning esimene nakatunu tuli Eestisse veebruari lõpus välismaalt saadud viirusega, siis praeguseks on kinnitatud haigestumisi, kus inimesed nakatusid Eestis kohapeal.

«Peame olema valmis olukorra kiireks muutumiseks ning viiruse laiemaks levikuks,» sõnas Ratas. Ta meenutas, et üleeile hindas Maailma Terviseorganisatsioon koroonaviiruse Covid-19 olukorra pandeemiaks ehk ülemaailmseks epideemiaks. Nii on ka Eesti terviseamet tõstnud valmisoleku kõrgeimale tasemele. See tähendab, et kiirabi ja haiglad on asunud täiendama varusid ja laiendama koroonaviiruse testimise võimekust.

Igaühe panus loeb

Ratas toonitas iga inimese olulisust ja panust koroonakriisi lahendamisel: jälgida hügieenisoovitusi ja kaaluda välisriikidesse reisimist. «Me kõik peame suhtuma reisisoovitustesse tähelepanu ja vastutustundega. See puudutab lisaks puhkusereisidele ka töölähetusi,» toonitas Ratas. Nii on peaminister ära jätnud või edasi lükanud kõik plaanitud välislähetused. Ainsaks erandiks on märtsi lõpus toimuv Euroopa Ülemkogu kohtumine, kus muuhulgas arutatakse koroonaviiruse tõkestamist. Ka president Kersti Kaljulaid on ära jätnud kõik lähinädalatele plaanitud välislähetused. Nakatumise ennetamiseks rõhutas Ratas kätepesu olulisust ning kontakti vältimist hingamisteede haiguse sümptomitega inimestega. «Eriti peaksime hoidma oma eakaid lähedasi ja hoiduma hingamisteede haigusi põdedes nende külastamisest,» tuletas ta meelde viimaste nädalate olulisemaid soovitusi.

Lisaks pani ta riskipiirkondadest tulnud reisijatele südamele, et nad reisile järgneva 14 päeva jooksul oleks tõepoolest kodus: väldiks poodlemist, kinos ja teatrietendustel käimist või kohtumist sõpradega. «Siin pole kohta eestlaslikule tagasihoidlikkusele, teiste riikide kogemus näitab, et ajutine eraldumine aitab pidurda viiruse levimist kõige tõhusamalt,» toonitas Ratas.

Ratas märkis, et Covid-19 viiruse levik ning samaaegne nafta hinna langus on tõsiselt mõjutamas maailma ja Euroopa majandusolukorda. Seetõttu on ka Eesti positsioonilt näha mitmeid ohumärke. «Senised majandusprognoosid enam ei kehti, aga uute ja kindlate ennustuste tegemine on praeguses olukorras ülimalt keeruline. Seetõttu peame olema valmis ka võimalikuks majanduskeskkonna oluliseks halvenemiseks ning isegi languseks.»

Eesti hätta ei jää