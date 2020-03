Üle kivide ja kändude eriolukorra poole

Postimehele teadaolevalt soovisid kolmest koalitsioonipartnerist kaks (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja osa Isamaast) juba üleeile õhtul, et Ratas oleks eile eriolukorra välja kuulutanud. See oleks andnud riigile paremad hoovad Eestis iga päev aina rohkem juuri alla ajava koroonaviiruse vastu võitlemiseks.

Eriolukorra kehtestamist on oodanud paljud kohalikud omavalitsused, kelle võimalus koroonaviirusega võidelda on piiratud. Näiteks pöördus Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) valitsuse poole ettepanekutega, millised võiksid olla viiruse leviku ennetamise meetmed, muuhulgas kahenädalase karantiini kehtestamine kõigile riskipiirkondadest saabuvatele inimestele, ning õigusliku aluse loomine ürituste ärakeelamiseks ning ühtsete reeglite kehtestamine haridusasutustele üle Eesti.

Kuni eilseni oli eriolukorra jõustamine takerdunud vähemalt kõhklustesse. Postimehele on viidatud, et mõned poliitikud kardavad paanikat ja sellega kaasneda võivat majanduslangust.

Ühe näitena on mainitud, et Eesti inimesed on kaubanduskeskuste usku, ja kui need asutused peaksid eriolukorra kehtestamise tõttu uksed sulgema, kuna neis käib palju inimesi, siis tekiks küsimus, kust inimesed saaksid süüa osta.

Mingil määral on koalitsioonis valitsenud erimeelsused jõulisemat lähenemist pooldava EKRE ja pehmemat liini ajava Keskerakonna vahel. Isamaa, kelle mõned poliitikud on avalikult pooldanud eriolukorda, jääb nende vahele.

Allikad juhivad tähelepanu, et Ratas on tahtnud olla ettevaatlik ega torma. Eriolukorra kehtestamise asemel teatas Ratas riigikogus, et kutsub kokku enda juhitava koroonaviiruse kriisikomisjoni, kuhu kuuluvad kabineti võtmeministrid. Komisjon kogunes eile kell kaks ning jätkas arutelu sealt, kus see hommikul pooleli jäi. Arutelu venis hilisõhtuni ning jõudis lehe trükkimineku ajaks sinnamaale, et põhimõtteliselt on eriolukorra kehtestamine ära otsustatud, ning alates esmaspäevast suletakse kõik koolid ja kaubanduskeskustele kehtestatakse inimhulkade piirangud.