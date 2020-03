Tont on Kurja Kala kohvikus kõrvaline isik

Tellijale

Hasso Krulli esimene lasteraamat on kantud mustast huumorist ja kui otsida kasvatuslikku ideed (no ja miks ei võiks), siis see on vanas heas Heinrich Hoffmanni vaimus. Mäletatavasti lõiguti tema «Kolumatsis» otsast pöidlalutsutaja sõrmi ja tehti muid koledusi, et lapsi hästi käituma manitseda.