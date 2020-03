Juhtkiri: väga selge selgusevajadus

Tellijale

Räägime lisaks viiruse leviku peatamisele just pidurdamisest seetõttu, et on vahe, kas samasugune lõpparv haigestujaid nakatub lühema või pikema perioodi jooksul. Ükskõik, kas räägime haiglavoodite arvust või meditsiinitöötajate arvust inimese kohta – ressursid viiruse tagajärgedega tegelemiseks on piiratud. On oluline, et meditsiinisüsteemi ei tabaks ülisuur koormus kitsal ajahetkel. Kui haigestumisi juhtubki, võiksid need leida aset võimalikult pikale venitatud perioodi jooksul. Esiteks aitab see säästa nii patsiente kui ka meditsiinitöötajaid. Teiseks, mida rohkem haigestumiste jada venib, seda tõenäolisemalt alistub see soojematele ilmadele, sest siis on leviku ohjeldamine lihtsam.