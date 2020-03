Priit Pullerits: kuidas klassika ekraniseering jälle verest tühjaks jooksis

Tellijale

Asi pole selles, et nii nagu Robertsil on tähelepanuväärselt lai suu, on «Emma» peaosalist Emma Woodhouse’i mänginud Anya Taylor-Joyl silmad, mis asuvad teineteisest märkimisväärselt kaugel. Asi on selles, et nii nagu jättis sügavalt ükskõikseks, mis saab Robertsi mängitud Liz Gilbertist, iseenda otsinguil maailma siirdunud lahutatud naisest, ei suuda oma saatusele kaasa elama panna ka Taylor-Joy kehastatud Emma.