Tellijale

«Ma ütlen veel enam: Tallinn on minu filmi-sünnimaa!» hüüatab Aleksandr Aleksandrovitš meie kohtumisel Moskva Mossoveti-nimelise teatri grimmiruumis. Goloborodko töötab selles teatris juba 35 aastat. Mullu 81-aastaseks saanud mees pulbitseb elujõust ja on selge, et ta ei kavatse veel niipea puhkama jääda. «Seda teavad nii minu lapsed ja lapselapsed kui ka sõbrad!»