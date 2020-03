Ilmar Tomusk: kus on Keeleinspektsiooni silmad?

Tellijale

Keeleinspektsiooni töös ei möödu päevagi, kui meie poole ei pöörduta küsimusega: kus on teie silmad? Mitte küll nii sageli, aga mõnikord siiski on huvi tuntud ka Keeleinspektsiooni kõrvade vastu: kuidas te siis ei kuule, et üle kaubanduskeskuse kajab venekeelne/ingliskeelne reklaam; miks Vikerraadios lastakse ainult ingliskeelseid laule? Tavaliselt on meie poole pöördunud inimene märganud avalikus ruumis võõrkeelset silti, kuid teab, et Eesti riigikeel on eesti keel ja keeleseaduse järgi peab avalik teave olema eestikeelne, ja esitab Keeleinspektsioonile kaebuse.