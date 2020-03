Perepuhkus Jordaanias: ekstreemne liiklus, eksklusiivne Marsi-maastik ja neli aastaaega

Tellijale

Jordaaniasse jõudmine ei ole väga lihtne. Eestlastena oleme aga harjunud, et on vähe kohti, kuhu saame otse lennata. Meie leidsime piletid odavlennufirmaga Berliinist Aqabasse, mis on ligi 200 000 elanikuga linn Lõuna-Jordaanias, kogu riigi ainus sadamalinn. Rahvusvahelisi lennujaamu on riigis kaks, lisaks Aqabale ka pealinnas Ammanis.