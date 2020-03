Mare Kõiva: ennemuistsed loitsud ja uued sajatused

Tellijale

Tänapäeval saab muretult kasutada vanu vägisõnu, sest nende tähendus on üksnes kaudselt aimatav. Kui sulle üteldakse pastlapaik, viisrajak, siis esimene sõna tundub solvav, aga vaevalt on mõistetav, et teise sõnaga ristitakse otsesõnu kuradiks. Ei ole ka kahtlust, et okas peitub ütlustes: Ise mees, ise meheke!; Ah sa lehmaehmatis; Sina siin ja ema otsib sind kulbiga solgipangest taga! Parem osa kogu sellisest sõnavarast on mänguline ja mitmekesine, humoristlike varjunditega, kuigi ulatub naljatlusest otsese solvamise ja pilgeteni. Vägisõnadest keerukam oli hakkama saada piinliku kiitmisega. Tänapäeval püüame sellest üle libiseda enamasti naljaga. Talukultuuris pandi olukord tihti paika vandevormeliga: Mine musta härja saba alla!; Siil sulle tagumikku!; Silmad selja taha! Kiitmist tõrjuti tagasisuunamise, kiidetava näilise pisendamise ja mahategemisega: Kus ta ilus, ta ju kirju!; Suured asjad nad ei ole! Otsest vasturünnakut sisaldasid ütlused: Karju oma must valgeks!; Ise oled ilus!; Kust uksest-aknast sina oled sisse tulnud, sealt mine välja tagasi! Kui keegi teist asjata laitis, siis oli võimalik ütelda: Ah rääkigu pealegi, küllap koer tuleb tagasi, kutsikas kõrval. Ütlus kasutab koera siin ülekantud tähenduses: ülekohtune sajatamine läheb lausujale mitmekordselt tagasi, just nagu koer, kes tuleb koerapulmast tagasi kutsikatega. Aga küllap siin on seos ka Pearu koeraga, kes käis naabrimehe akna all pahandust tegemas. Seetõttu oligi üks tuntumaid tõrjevormeleid: Koer oma koju! Tänaseni käibel oleva uskumuse kohaselt peavad koerad ja kassid pererahva vaenlase vastu viha ja käituvad vastavalt.