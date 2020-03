Tellijale

Viimasel ajal on energiamajandusest ja -poliitikast üha sagedamini juttu olnud. Suuri ja põhimõttelisi probleeme on sel alal kogu maailmas, aga Eestis ehk keskmisest rohkemgi − puudub meil ju mitte ainult jätkusuutlik energiaallikas, vaid ka realistlik tulevikuvisioon. Põlevkiviga me kuigi kaua jätkata ei saa, kuid mingi tõsisema alternatiivi üle väga sisukalt arutletud ei ole. Käesolev kirjutis juhib tähelepanu mõningatele olulistele tahkudele, mis on senises arutelus vähe tähelepanu pälvinud.