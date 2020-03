Kuidas me kardame epideemiaid popkultuuri näitel

Kollektiivsed hirmud silmaga nähtamatu vaenelase ees ei jää kajastumata filmides ja videomängudes.

Uus kümnend algas ärevalt kõigile, kes kalduvad tervise pärast muret tundma, sest ootamatult saabunud koroonaviirus on jõudnud kiiresti nakatada tuhandeid. Kuna haigete arv järjest kasvab, lähevad inimesed kõikjal maailmas paranoilisemaks, kuid püüavad nakkushaiguste olemust meelelahutuse kaudu ka sügavamalt mõista.

Seda peegeldab näiteks tragikoomiline fakt, et nutiseadmetele loodud aastatevanust strateegiamängu „Plague Inc.“, mis lubab mängijal kehastuda tervet maailma ründavaks viiruseks, ostetakse praegu enneolematult palju, kusjuures eriti populaarne on mäng Hiinas, koroonaviiruse koldes. Seevastu mulle kui filmisõbrale meenus viiruse kohta uudiseid lugedes kohe, et vaid kümne aasta eest – vahetult pärast 2009. aasta gripipandeemiat – väntas Oscariga pärjatud lavastaja Steven Soderbergh põnevusdraama „Nakkus“ („Contagion“), mis tõepäraselt kujutas ohtliku nakkushaiguse levikut üle maailma ning spetsialistide pingutusi, et haigust mõista ja ravida.

Kuigi reaalsetest pandeemiatest inspireeritud „Nakkuses“ tegid kaasa mitmed kuulsad näitlejad, nende seas Kate Winslet ja Matt Damon, jäi režissööri paeluvalt detailne sissevaade miljoneid inimesi tapvasse pandeemiasse laiema tähelepanuta. Nüüd, kus kardetud koroonaviirus on meediaväljaannete meelisteema ja inimeste hirm palaviku ees tavalisest suurem, tasuks Soderberghi mängufilmi vaadata, seda enam, et lavastaja kasutab „Nakkuses“ dokumentaalset stiili ning näitab kriisisituatsiooni eri vaatenurkadest. Praegu mõjub „Nakkus“ seejuures ettenägelikult, pidades silmas, et selle loo üks esimesi nakatunuid toob surmava viiruse endaga Ühendriikidesse kaasa Hongkongist ning filmi sündmustik hakkab lahti rulluma lennujaamas.

Kui Soderberghi „Nakkus“on õigupoolest üks väheseid mängufilme, mis püüab täpselt kujutada ülinakkava haiguse levikut ning ametnike, arstide jt võitlust selle vastu, siis ulme- ja õudusfilmide, romaanide ja isegi videomängude seast leiab palju näiteid viirusekesksetest narratiividest. Haigused on omamoodi ajatu teema, sest meditsiin ei ole nii kaugele arenenud, et inimesed oleksid alati immuunsed ohtlikele pisikutele, ja ajalooliselt on katkud nõudnud miljoneid inimelusid, tappes rahvamasse tõhusamaltki kui mõni suur sõda või looduskatastroof.

Jude Law filmis „Contagion“. FOTO: Filmikaader

Üks õuduslugude eesmärke on panna meid tunnetama, kui sügav paanika ja hirmutunne meid tabaks, kui kontrollimatult hakkaks mäslema oht, mis ründab kiiresti ja hävitavalt, varastab inimeselt turvatunde ning muudab ta abituks. Surmav haigus kuulub sedalaadi ohtude hulka. Sügavamat kõhedust äratavad lood haigusest, mis ei ole maavälist päritolu (nagu mustvalgetes 50ndate ulmefilmides, kus meteoriidi sees saabuvad tillukesed parasiidid vms), vaid loodud naiivsete inimeste poolt. Käesoleval sajandil on eriti palju valminud kriitilisi õuduslugusid, mis räägivad hukatuslike tagajärgedega inimtegevusest.