Tellijale

Tartu Ülikooli semiootika teadur, Belfasti ülikooli külalisteadur Mari-Liis Madisson ja Tartu Ülikooli semiootika vanemteadur Andreas Ventsel selgitavad AK DIGIKULTUURI rubriigis, et mida me teeme siis, kui me paneme sotsiaalmeedias laigi ja kuidas laigi mitte panemine võib mõjuda.