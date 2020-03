Juurikas: üksi kodus

Mehed on nagu tited, kardavad kõike. Ma ütlen teile, ei juhtu midagi halba, kui naine paariks päevaks komandeeringusse läheb. Näiteks mina, kui proua Saagim mõneks päevaks konverentsile või ärireisile läheb, saan suurepäraselt hakkama. Ja mitte lihtsalt hakkama! Need päevad on kvaliteetaeg, millal mees võib ennast kodus tunda tõelise peremehena!