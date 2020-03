Paavo Järvi võimas kontsert Viinis

Tellijale

Esimene päev Austria pealinnas on seetõttu mälestustes kaunis udune, kuid kaunis ikka. See on ju Viin – nii palju kultuuri ja avastamisväärset iga nurga peal. Ootan põnevusega kontserdipäeva, sest seekord kätkeb see endas palju rohkemat kui tavaliselt. Muusiku elust on kontsert vaid üks osa, jäämäe tipp. Kuid kõik, mis sellele eelneb, on vähemalt sama huvitav kui mitte huvitavamgi. Mis toimub tööprotsessis, kuidas harjutatakse ja kontserdiks valmistutakse?