Mihkel Kunnus: euroopalike väärtuste arengust

Alljärgnevalt tahaks veidi lahata euroopalike väärtuste evolutsiooni, sest praegu on paljud ägedad konfliktid kristluse eri arengujärkude vahel. Sellest, miks ja kuidas kristlus arenes vähemalt osalises mõttes enese eituseks, on kirjutatud virnade viisi raamatuid. Mõtteloolane ja erudiit Ilmar Vene on oma vastavateemalise raamatu pealkirjaks pannud „Pahustumine“, suupärastatud versiooni sõnast „pahupidistumine“, sest just viimane iseloomustab paljude kristlike väärtuste teisenemisprotsessi. Antropoloogilisest tõsiasjast, et uued uskumused ja väärtused niivõrd mitte ei asenda vanu, kuivõrd tulevad neile lisaks, johtub, et kristlik kultuuriruum on seesmiselt vastuoluline või vähemasti pinges, sest vastandmärgilised väärtused pole tingimata mitte inimeses sees (kuigi ka seda tuleb ette), vaid inimeste vahel.