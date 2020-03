Lühiuudised koroonaviirusest maailmas

Hispaania kuulutas välja eriolukorra

Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas eile õhtupoolikul välja tänasest kehtima hakkava eriolukorra. Eriolukord annab valitsusele näiteks õiguse piirata inimeste liikumist, anda evakuatsioonikäske ning piirata ligipääsu teatud kohtadele. Hispaania on küll viimastel päevadel karmistanud meetmeid viiruse leviku piiramiseks, kuid nende rakendamisega võidi hiljaks jääda. Eile pärastlõunal oli Hispaanias kinnitatud viirusjuhtumeid juba üle 4200 ja surnuid umbes 120, kusjuures surmajuhtumite arv tõusis ühe päevaga 40 protsenti. Peaminister hoiatas, et järgmiseks nädalaks võib haigusjuhtumite arv Hispaanias tõusta 10 000ni. ​

Prantsusmaa valimised toimuvad

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas, et alates esmaspäevast suletakse kõik haridusasutused, kuid kohalike valimiste esimene voor toimub homme vastavalt plaanile. Valijatel soovitatakse hääletuskabiini kaasa võtta oma kirjutusvahendid, samuti on võimud lubanud jaoskondade juures inimestele anda kaitsemaske ja tagada desinfitseerimisvahendid. Eilse seisuga oli Prantsusmaal avastatud üle 2800 koroonaviiruse juhtumi, surnud oli 61 inimest. ​

Viirust varjanu pani teiste elu ohtu

Valgevene kodanik, kes varjas Itaalia külastamist arstide eest, seadis koroonaviirusega nakatumise ohtu rohkem kui 90 inimest, teatas Valgevene tervishoiuministeerium. Patsient ei tunnistanud Itaalias käimist, ei kutsunud sümptomite ilmnemisel arsti, külastas sõpru-sugulasi ja käis sünnipäevadel. Lisaks oli patsiendi poeg isaga pidevas ühenduses, jätkas ülikoolis käimist ja levitas mingil ajal viirust edasi. Lõpuks pöördus mees 9. märtsil keskmiselt raske kopsupõletikuga arstide poole, kuid hoidis salajas seda, et oli Põhja-Itaalias käinud. Ministeeriumi teatel tuli vastutustundetu inimese tõttu karantiini panna 91 inimest. ​

Rumeenia valitsus on karantiinis

Rumeenia ajutine peaminister Ludovic Orban ja kogu tema 17-liikmeline valitsus pandi karantiini pärast seda, kui üks Rahvusliku Liberaalse Partei senaator andis positiivse koroonaviiruse proovi. Rumeenia olukorra muudab hullemaks viirusega tegelemist segav poliitiline kriis, Orbani valitsus kaotas viis nädalat tagasi usaldushääletuse. Probleemiks on ka see, et umbes 1,2 miljonit rumeenlast elab viirusega tõsiselt hädas olevas Itaalias. Paljud rumeenlastest on üritanud sealse olukorra halvenemise järel koju naasta. Rumeenia on aga katkestanud igasuguse transpordiühenduse Itaaliaga ning kõik sealt saabunud inimesed suunatakse piiripunktidest kohe karantiini. ​

Trudeau abikaasa haigestus

Kanada peaministri Justin Trudeau abikaasa Sophie Gregoire Trudeau andis positiivse koroonaviiruse proovi. Abikaasa haigestumise tõttu otsustas ka peaminister end kaheks nädalaks isoleerida, kuigi tal endal sümptomeid esinenud ei ole. Kanadas on haigusjuhtumite arv tõusnud 145ni ja riigi terviseministri Patty Hajdu sõnul on oht, et viirusesse võib nakatuda 30 kuni 70 protsenti Kanada elanikest. Eile saadeti kuni 20. aprillini sundpuhkusele ka riigi parlament. ​

WHO: Euroopa on pandeemia epitsenter