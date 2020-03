Poolteist tuhat lehekülge Tallinna ajalugu

Tellijale

Uusväljaandele 2019. aasta märtsis saatesõna kirjutanud, siis veel linnapeana tegutsenud Taavi Aas märgib, et „kuigi minevik ise on jäänud endiseks, on muutunud lugejad, aga ka uurimismeetodid“ ning rõhutab, et uus üldkäsitlus jõudis huvilisteni „meie ajaloolaste eliidi pingutuste tulemusena“. Lisaksin sõnale „eliit“ veel omalt poolt omadussõna „uus“. Näitab ju kõige kujukamalt erinevusi vana ja uue käsitluse vahel 1969. aasta väljaande 4. leheküljel toodud toimetuse kolleegiumi koosseis, mille esimees ja tema asetäitjad (Johannes Undusk, Nikolai Johanson ja Rein Ristlaan) esindasid kõik tolleaegset nõukogude ja parteieliiti, ning järgmisel leheküljel olev seletus, et „raamat on pühendatud Tallinna vabastamise 25. aastapäevale“ Punaarmee poolt. Sellise, nõukogude perioodile omase parteilise juhtimise printsiipide olemuse on retsenseeritava koguteose viimases köites hästi avanud Peeter Kaasik ja Hiljar Tammela (IV kd, lk 197–199).