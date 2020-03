Euroopa kloostriüksildus

Ivan Krastevi peamine väide on, et pärast pagulaskriisi ei ole Euroopa poliitiline pilt endine. Euroopa elustiili ja heaolu vastupandamatus ei toonud kaasa demokraatiamudeli üldist järgimist, vaid tormijooksu meie piiridele. See ehmatas Euroopa riikide seni vaikinud enamikku. Hakati nägema kahte vaenlast: migrante ja Euroopa eliiti, kes on rahvast kaugenenud.