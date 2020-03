Vikerkaar loeb. Mis teeb võimalikuks absoluutse kurjuse?

Tellijale

Vastus on pealkirjas: erinevalt ajaloolastest, kes on otsinud holokausti juuri Saksa ajaloo unikaalsuses ja pikka aega pinna all pulbitsenud antisemitismi lahvatamises, täheldab Browning ühe politseipataljoni mälestusi uurides, et ühtegi ainulaadset, erakordset, enneolematut kurjaseemet natside motivatsioonis ei leia. Lähiajaloo suurimad massimõrvarid olid tõepoolest „tavalised mehed“.

Browningu uurimuse keskmes olevad 101. politseipataljoni liikmed kujutasid endast läbilõiget saksa ühiskonnast. Seal oli veidi üle viiesaja liikme, kellest suurem osa oli pärit Hamburgist. Pataljoniülem Wilhelm Trapp oli viiekümne kolme aastane, Esimese maailmasõja veteran. SSi teda vastu ei võetud, kuigi politseinikke üldiselt püüti sinna värvata. Enamik pataljoni liikmetest olid töölised (suhteliselt tüüpiline toonase Saksamaa demograafilist profiili arvestades): veoautojuhid, masinistid, meremehed ja kelnerid.

Iga kolmas politseipataljoni liige oli valgekrae, enamik neist tegeles müügitööga. Mõned töötasid ametnikena riigiasutustes või erasektoris. Mõni üksik oli apteeker või õpetaja. Võimalik, et nii mõnigi neist kuulus enne Hitleri võimuletulekut ametiühingusse või oli isegi kommunist. Nad ei paistnud silma millegi erilisega, kui välja arvata ehk see, et suurem osa neist oli pärit linnast, millel oli antifašistliku keskuse reputatsioon.

1942. aastal viisid need mehed läbi massimõrvu Józefówis, Łomazys, Serokomlas, Łukowis, Końskowolas ja mujal, lisaks aitasid nad konvoeerida getode elanikke Lublini piirkonnast Treblinka surmalaagrisse. Vähem kui poole aasta jooksul osalesid need 500 meest vähemalt 6500 Poola juudi hukkamises ja 42 000 inimese gaasikambritesse küüditamises.

Miks? Browning ei anna ühest, lihtsat vastust. Ta ei nõustu ei nendega, kes rõhutavad virulentse antisemitismi rolli, ega nendega, kes (ekslikult) Hannah Arendtile viidates arvavad, et enamik politseinikke „täitis lihtsalt käsku“. Seda viimast peab Browning pigem mugavaks vabanduseks, mille abil välditakse tegelikku analüüsi. Kõige häirivam ongi 101. politseipataljoni liikmete käitumise juures see, et neid ei sunnitud üheski massimõrva etapis „käsku täitma“.