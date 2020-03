Hololei: transport vajab nüüd kindlasti tuge

Ega see koroonaviiruse teema ei ole ka ainus probleem. Euroopa lennundust on väga palju mõjutanud ka see, et Boeing Max ei ole juba aasta aega käigus. (Lennud selle lennukitüübiga peatati mullu märtsi keskpaigas pärast 346 inimese elu nõudnud kaht õnnetust vähem kui poole aasta vältel – toim). Mitmetel ettevõtetel olid need lennukid tellitud, mitmetel on lennupargis ja nad ei saa neid kasutada – loomulikult ka sellel on oma mõju.

Palju raskem on regionaalsetel lennundusettevõtetel. Neil ei ole sellises mahus reserve. Nad on tugevama löögi all eriti nüüd, kus nõudlus on vähenenud. Loomulikult võimenduvad probleemid ka n-ö hallis tsoonis olevatel ettevõtetel, kellel oli raskusi juba varem.

Loomulikult on mõju märgatav, kui Lufthansa jätab ära 50 protsenti lendudest. Aga samas on tegemist väga jätkusuutliku ettevõttega. Vähemalt viis-kuus suuremat Euroopa lennuettevõtet suudavad praeguses olukorras väga hästi hakkama saada, ja seda ka järgnevate nädalate või isegi kuude jooksul.

Aga loomulikult on lennundusturul erinevaid arenguid. Rääkides kõigepealt positiivsest: suuremad ja olulisemad Euroopa lennuettevõtted on kõik väga hästi kapitaliseeritud. Kõigil on arvestatavad sularahareservid ja ühegi puhul ei ole näha, et nad võiksid väga suurtesse raskustesse sattuda.

FlyBel polnud midagi pistmist koroonaga. Tegemist oli pankrotis ettevõttega, kellele Briti valitsus otsustas veel täiendavat tuge anda, aga oli selge, et see ei suuda nende jätkusuutlikkust tagada. Kuigi see läks pankrotti koroonakriisi alguses, on selle seostamine koroonakriisi endaga võib-olla natuke meelevaldne.

Kui suur on risk, et lennukompanii FlyBe pole sugugi viimane firma, kellele koroona luigelauluks jääb?

Sel nädalal oli ju ka Euroopa riigi- ja valitsusjuhtide [koroonaviiruseteemaline] telekonverents, kus otsustati erinevate meetmete üle. On oluline, et võimalikud leevendusmeetmed leiaksid oma koha ka transpordivaldkonnas, et toetada ka neid sektoreid ja ettevõtteid, mis on kõige mõjutatumad.

Kui vaadata, mis toimub Euroopa lennundusruumis, siis üleeile (esmaspäeval, intervjuu on tehtud kolmapäeval – toim) oli üle kogu Euroopa lendude arv vähenenud viis, eilseks (teisipäevaks – toim) oli see kümme ja tänaseks (kolmapäevaks – toim) 14 protsenti. See on kiiresti arenev temaatika ja muidugi peame ka hakkama kokku lööma majanduslikke mõjusid.

Aga on ka tõsi, et tänaseks on majanduslikud mõjud väga erinevad sellest, millised need olid olid nädal või kaks tagasi.

Siiani on kindlasti esimene olnud rahvatervis. Aga see ei ole mitte transpordi, vaid ikkagi eelkõige terviseametite teema.

Kumb on praegu transpordisektoris suurem teema: kas see, mida koroonaviirus tähendab rahvatervislikult, või see, mida ta hakkab majanduslikult kaasa tooma?

Mäletan, et jaanuaris kutsusin mõned lähemad kaastöölised kokku ja soovitasin tõsiselt sellesse teemasse süveneda, kuna mul oli aimdus, et see hakkab meie päevaplaani väga palju mõjutama. Aga pean ka tunnistama, et ei osanud kunagi ette näha sellist mastaapi nagu see, kuhu tänaseks jõudnud oleme.

See teema oli ju üleval juba eelmisel aastal. Aga ma ei usu, et keegi oskas väga selgelt ette näha, kuivõrd mastaapne saab see olema mõne nädala või kuu pärast.

Aga nagu öeldakse: iga kriis on ka võimalus. Aastaid on räägitud Euroopa lennundussektori suuremast konsolideerumisest, millel on head ja halvad küljed.

On oluline, et Euroopas ei lendaks ringi tontlennukid ühe või kahe reisijaga ainuüksi selle pärast, et see võimaldab firmal säilitada teenindusaja lennujaamas. Henrik Hololei

Ka Euroopa Komisjoni tasemel oleme huvitatud, et konkurents säiliks, et reisijatel oleks valikuvõimalust, et hinnad oleksid kontrolli all läbi tugeva konkurentsi. See on siiani Euroopa lennundusturul õnnestunud.

Aga praegune olukord võib viia selleni, et see konsolideerumine natuke suureneb ning mõned ettevõtted võidakse üles osta ja nad muutuvad osaks mõnest suuremast lennunduskontsernist.

Me jälgime seda suure huviga. Lennundusettevõtete jaoks on olnud esimene ja kõige olulisem teema see, et nad saaksid vabastuse oma lennujaamade teenindusaegade kohustusest. Inimkeeli tähendab see, et lennufirmad peavad ära kasutama 80 protsenti neile lennujaamas antud teenindusajast, muidu jäävad nad sellest ajast ilma. See puudutab lennujaamu, kus nõudlus teenindusaja järele on suurem kui pakkumine.

See on väga mõistlik regulatsioon, aga praeguses olukorras andsime lennufirmadele vähemalt lähikuudeks sellest kohustusest vabastuse. See on olnud lennuettevõtete jaoks kõige olulisem asi, mida nad on küsinud.

Sama on tehtud ka varem: 2003. aastal, kui levis SARS-viirus ning ka 11. septembri rünnakute järel. Viimase 17 aasta jooksul pole vajadust olnud, nüüd on see põhjendatud ja kindlasti aitab oluliselt lennundussektorit.

Kui palju on lendude tühistamise taga epidemioloogiline vajadus, kui palju see, et kuna keegi ei taha reisida, pole firmadel mõtet lennata?

Nõudlus on oluliselt vähenenud. Ja loomulikult on oluline, et Euroopas ei lendaks ringi tontlennukid ühe või kahe reisijaga ainuüksi selle pärast, et see võimaldab firmal säilitada teenindusaja lennujaamas.

On ka põhjendatud, kui firmad jätavad lende ära piirkondades, kus on tuvastatud suurem koroonaviiruse levik. Aga mõningaid reise jäetakse ära ikkagi puhtalt kommertskaalutlustel ja sellisel juhul peab sellega kaasnema ka täiel määral reisijate õigustest kinni pidamine.

Kui Eestis peaks tekkima suurem koroonapuhang, siis kas me võiksime sattuda tsiviillennunduslikku ligipääsumulli?

Eesti ei ole erand. Kõik, mis toimub Euroopa lennundusruumis, on üldise loomuga. Praegu on kõigis lennujaamades märgata lendude vähenemist, mis on ka arusaadav. Minu isiklik prognoos on, et see olukord süveneb järgmise kümne päeva jooksul ning siis, ma väga loodan, et võib-olla hakkab stabiliseeruma ja sügavamale ei lähe.