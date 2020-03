Hilinenud otsustavus

Inimesed Iraanist ja Itaaliast, kus olukord läks võimudel käest ära, on öelnud, et karmimate meetmete kehtestamine oleks pidanud toimuma kohe, kui haigus tuli majja, või ka varem, et seda ennetada. Nüüd teame oma nahal, et poleks pidanud nädalate kaupa jokutama eriolukorra kehtestamisega.

Siiski, valitsust eesotsas peaminister Jüri Ratasega peab tunnustama, et nad lõpuks pärast põhjalikku arutelu seda tegid. Sest nagu on öelnud renessansiaegne poliitiline mõtleja Niccolò Machiavelli: kõik tegutsemisviisid on riskantsed, nii et ettevaatlikkus ei seisne mitte ohu vältimises (sest see on võimatu), vaid riski arvutamises ja otsustavas tegutsemises. Ja otsustavus pääses lõpuks maksvusele.