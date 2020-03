Kolmapäevaks oli selge, et endise asepresidendi Joe Bideni saamine Demokraatliku Partei presidendikandidaadiks on ainult vormistamise küsimus. Matemaatiliselt on kahe seitsmekümnendate lõpus mehe võistluses võimalik ka Bernie Sandersi võit, kuid seda ei usu vist enam tema isegi.