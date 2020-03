Veel üks põrge

Päeva lõpuks kukkus Dow Jonesi tööstuskeskmine 9,99 protsenti, 21 200,62 punktini, mis oli indeksi suurim kukkumine alates 1987. aasta oktoobri mustast esmaspäevast, mil indeks kukkus 22,68 protsenti. See oli toona ning on praeguseni suurim päevane kukkumine indeksi ajaloos.

«Oleme väljaspool asjade loogilist ja matemaatilist lähenemist,» ütles The Wall Street Journalile varahalduskompanii IHT Wealth Management president Steven Dudash. «See on täielik ülereageerimine, sest kardetakse teadmatust. Kui me näeme midagi säärast, pole oodata ka loogilist vastust interventsioonile,» põhjendas ta, miks Föderaalreservi rahasüst turgudele mingit mõju ei avaldanud.