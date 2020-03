Toomas Verrev: eesti keele kaitseks!

Tellijale

Tõele silma vaadates tuleb aga tunnistada, et omal ajal olid tõesti eesti keele kaitsmisega lood kehvemad kui praegu. Selgelt on lapsepõlvest meeles jagelemised nende kaasmaalastega, keda Toomas Hendrik Ilves defineeris «vene emakeelega eestlastena», kes kippusid rusikatega võõrkeeli õpetama, kui juhtusid tänaval kaunis emakeeles kõnelema. See juhtus küll üle 30 aasta tagasi, kuid siiski meie vabariigi pealinnas.