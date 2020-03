Riik võtab viirusega võitlemiseks vähemalt miljard eurot laenu

Helme sõnul valmistab riik koroonaviiruse mõjude vähendamiseks ette umbes 1,5–2 miljardi euro suurust meetmete paketti. Minister jätkas, et rahandusministeeriumi analüütikud hindasid nii mõõdukat kui ka raskemat riskistsenaariumi ja rehkendasid välja, mida see tähendab majanduskasvule ja maksulaekumistele.

Helme rõhutas, et valitsuse eesmärk on tagada, et negatiivne stsenaarium ei realiseeruks. «Selleks et suuremaid kahjusid majandusele vähendada ja kiirendada kriisist väljatulemist, oleme valmis majandust eelarvest täiendavalt stimuleerima,» ütles Helme koroonaviiruse mõju analüüsimiseks kokku kutsutud töögrupi reedesel kohtumisel. «Näiteks kaalume siin nii püsivaid kui ajutisi maksulangetusi, riiklikku krediidigarantiid ja töötuskindlustuse tingimuste leevendamist.»