Koroonaviirus paneb spordielu seisma

Mida päev edasi, seda selgemaks saab, et seoses koroonaviiruse ülemaailmse levikuga jääb spordielu peaaegu seisma, sest nii sportlased, treenerid, kohtunikud kui ka teised asjaosalised, samuti fännid on enamasti lähikontaktis.

Samas on klubid juba iseseisvalt tegutsemas, mõnigi on kuulutanud hooaja lõppenuks. Rakvere Tarvas kinnitas ajalehele Virumaa Teataja, et pallurid saadetakse koju. Samasuguse otsuse võttis vastu Pärnu Sadam.

«Meil on kahju, et meistrid jäävad sel kevadel selgitamata, aga sportlaste ja võrkpallifännide tervis ja ohutus on meie jaoks esmatähtsad ning seetõttu polnud meil muud valikut. Et nooremate vanusegruppide turniire on võimalik korraldada ka hiljem, jätab EVF noorte osas lõpliku otsuse tegemata. Tegutseme hiljem vastavalt lisanduvale informatsioonile ning valitsuse ja terviseameti juhistele,» selgitas otsust võrkpalliliidu peasekretär Helen Veermäe.

Eesti Võrkpalli Liit otsustas, et täiskasvanute Eesti meistri tiitleid sel kevadel välja ei mängita. Otsus puudutab naiste ja meeste Eesti meistrivõistlusi, kus algse kalendri kohaselt pidanuks play-off toimuma märtsist maini. Eesti ja Läti meeste võrkpalliklubisid ühendava Credit24 Meistriliiga juhtkond otsustas, et kuna finaalturniiri pole lähiajal võimalik korraldada, jääb sellegi sarja võitja tänavu välja selgitamata.

Valitsuse otsusega on spordivõistlused keelatud kuni 1. maini, mis tähendab, et klubid peavad olema valmis liigahooaja taastumiseks sellest kuupäevaks. EJL valmistab tippliigade taastumiseks ette plaani, teatas jalgpalliliit.

Eile peatas Ühisliiga hooaja, sellele aitas kaasa Eestis välja kuulutatud eriolukord. «Ühisliiga juhtkond võttis pärast arutelusid klubidega, samuti Euroopa ja maailma spordis, eriti aga korvpallis valitsevat olukorda arvestades vastu otsuse ajutiselt peatada hooaeg 2019/20.

Praegusel hetkel on Eestis, kes liigas esindatud, kuulutatud välja eriolukord seoses koroonaviiruse laialdase leviku ohuga. Lisaks sellele on paljudel mängijatel, võistkondade esindajatel ja Ühisliiga kohtunikel olnud palju kontakte klubidega Itaaliast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Hispaaniast ja teistest riikidest, mis on seoses koroonaviiruse puhanguga ebasoodsas olukorras. Kui olukord muutub kõigile ohutuks, on Ühisliiga valmis võistlust jätkama,» seisis sarja kodulehel avaldatud avalduses.

Tennises olid käimas Eesti karikavõistlused ning kui üleeile otsustas alaliit kõik muud võistlused lähiajal ära jätta, siis karikavõistlused sooviti lõpuni viia. Eriolukord jättis aga selle võistluse pooleli.

Vehklemise MK-etapid lükati edasi

Miski pole teistmoodi ka mujal Euroopas. Kõikjal teatakse erinevate võistluste-sarjade kas lõpetamisest või ajutisest peatamisest. Euroopa Jalgpalliliit (UEFA) teatas kõigi järgmiseks nädalaks kavandatud Meistrite ja Euroopa liiga mängude edasilükkamisest.

Teisipäeval toimub suur üleeuroopaline videokonverents järgmiste sammude arutamiseks. Juba üleeilsete teadete kohaselt lükatakse tosinas linnas toimuma pidanud Euroopa meistrivõistlused tõenäoliselt aasta võrra edasi.

Eesti spordisuve üks keskseid sündmusi, U17 vanuseklassi poiste EM-finaalturniir ilmselt samuti kas lükatakse edasi või jäetakse ära. Nii palju on juba selge, et Eliitringi turniirid, mille põhjal selguvad finaalturniiril osalejad, on edasi lükatud. Sarnaselt muu noortetegevusega on peatatud Eesti U17 koondise töö.

Ka Tokyo olümpia kvalifikatsiooni osas toimub olulisi asju. Vehklemises lükati edasi naiste MK-etapp Budapestis ja meeste oma Buenos Aireses, samuti kontinentide tsooniturniirid. Rahvusvaheline alaliit FIE palub ROKil kvalifikatsiooniperioodi pikendada. Kui naiste MK-etapp üldse ei toimu – mis on päris tõenäoline –, peaks Eesti naiskonnal olümpiapilet taskus olema. Kui olümpia üldse toimub.

Samuti peatatakse enamiku rahvuslike liigade mängud kõigil pallimängualadel. Näiteks kuulutati Kaunase Žalgiris Leedu korvpallimeistriks. Erandiks on Türgi, kes kavatseb liigamängudega jätkata. Mitmed ameeriklastest leegionärid on selle üle avaldanud suurt nördimust.

Samuti tuleb avalikkuse ette üha uusi koroonaviirusesse nakatunud spordikuulsusi. Viirus tabas ka näiteks Londoni Arsenali jalgpallimeeskonna peatreenerit Mikel Artetat ja Chelsea mängijat Callum Hudson-Odoi’d.

Ka Kalevi spordihall sulgeb esmaspäevast kaheks nädalaks uksed. FOTO: Konstantin Sednev

Tallinn sulgeb spordiasutused, MyFitness jääb avatuks Tulenevalt Eestis välja kuulutatud eriolukorrast ja vajadusest võidelda koroonaviiruse puhanguga sulgeb Tallinn esmaspäevast kaheks nädalaks kõik linna hallatavad spordiasutused. «Selle perioodi jooksul jälgime olukorra arengut ning vastavalt sellele, vabariigi valitsuse ja teiste asjaomaste instantside juhistele otsustame edasised sammud,» ütles Postimehele Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja Aivo Normak. Tuntumad Tallinna hallatavad spordiasutused on Kalevi ja Tallinna spordihall, Tondiraba jäähall, Lasnamäe kergejõustikuhall, Sõle spordikeskus. Objekte on veel paarkümmend, täpse nimekirja leiab Tallinna kodulehelt. Spordisaalide kett MyFitness jätab aga uksed avatuks, klubide töös tehakse järgmised muutused: vähendatakse rühmatreeningute kohtade arvu, et vältida liigset kontakti inimeste vahel; hajutatakse garderoobides ja jõusaalides viibivate inimeste hulka; eilsest katkestati laste- ja noortetreeningute programmid, tänasest suletakse saunad ja lastetoad ning peatatakse sularahaga arveldamine. «Palume igal liikmel enne klubisse tulekut pöörata eriliselt tähelepanu oma tervislikule seisundile ja valida treeningplaanid sellest lähtuvalt. Need otsused on tehtud 13. märtsi kella 14 seisuga, hoiame ennast valitsuselt saabuva infoga eriolukorra kohta riigis pidevalt kursis, oleme vajaduse tekkides valmis operatiivselt tegutsema ning sellest ka oma liikmeid teavitama,» ütles MyFitnessi tegevjuht Tiina Otsa.