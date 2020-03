Uus reaalsus. Kõige tähtsam, mida eriolukorra ja koroonaviiruse kohta teadma peab

Ööklubid ja toitlustusasutused

Ööklubid ja muud sedasorti paigad on suletud. Piirangud ei puuduta toitlustusasutusi. Enamik üritusi Eestis on tühistatud või edasi lükatud.

Reisimine

Eesti piiridel kehtestati piirikontroll. Eestisse saabujad peavad täitma ankeedi, et riik teaks, kus Eestisse saabuv inimene on varem reisinud.

Seoses võimalike ootamatute reisipiirangute kehtestamisega on soovitatav mitte planeerida lähikuudeks puhkusereise.

Kindlasti soovitab välisministeerium vältida reisimist koroonaviiruse kõrge riski piirkondadesse, milleks on Hiina, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Keskmise riski piirkonnad on Saksamaa, (Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg ja Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France), Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania (Madrid, Kataloonia ja Baskimaa), Jaapan ja Singapur. Samuti on soovitav mitte reisida Prantsusmaale, Saksamaale, Hispaaniasse ja Egiptusesse ning seoses riiki sisenemise piirangute tõttu USAsse ja Iisraeli.