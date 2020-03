Kaitseliitlane: on enesestmõistetav, et tulen riigile appi

Esimeste hulgas olid voldikuid jagama tulnud Tartu maleva kaitseliitlane Heiki Lill ja naiskodukaitsja Nelli Vassila. Elva malevkonna liikme Heiki Lille sõnul on firma, kus ta töötab, läinud üle kaugtööle, mistõttu oli ta kohe valmis abikätt ulatama. «Ma aitan oma riiki seetõttu, et mul on võimalus aidata. Kuna nädalavahetus on mul juba kinni, tulin kohe esimesel võimalusel,» rääkis ta.