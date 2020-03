Tellijale

Olgugi et Argentinas on hetkel nakatunute arv suhteliselt madal (eilse seisuga 21 haigestunut – toim), ei pea edasilükkamise peamist põhjust kaugelt otsima. Nimelt saabub WRC-ralli ajal riiki väga palju inimesi Euroopast, kus hetkel Eestigi näitel väga keerulised ajad valitsevad. WRC promotsiooni eest vastutav Oliver Ciesla andis täiesti mõistva arvamuse tekkinud olukorrast, sest viiruse leviku takistamine on hetkel prioriteet. «Suure rahvakogunemisega ürituste korraldamine pole hetkel mõistlik. Argentina ralli on hetkel edasi lükatud ja töötame ühiselt, leidmaks sellele uut kuupäeva,» sõnas Ciesla.