Urve Läänemets: õppekava kui põhiseaduse jätk

Õppekavade ümber on Eestis juba 30 aastat lahinguid löödud, viimati möödunud sügisel seoses lasteaia õppekavaga. Paljudes riikides on üldhariduskoolide õppekavad riigi põhiseaduse järel tähtsuselt järgmisel kohal, sest sõltub ju neist kogu rahva haridus. Seepärast on vaja ikka selgitada, mis üldse on õppekavad.