Mihkel Kunnus: mida annab õpetajale õppekava?

Tellijale

Selles lehenumbris on kaks vaatenurka õppekava rollile ja õppetööle üldisemalt. Need otseselt ei vastandu, aga nende hoiakulised vektorid ei sihi ka kohe kindlasti ühte suunda. Üks sõnavõtt on teenekalt haridustegelaselt, viljakalt publitsistilt ja haridusministri nõunikult Urve Läänemetsalt, ja teine kultuuriloolaselt Ivar Trönerilt, kes on pikalt olnud seotud Eesti Lastevanemate Liiduga, aga avalikkusele ehk rohkem silma torganud kultuurilooliselt oluliste raamatute koostaja ja õpetlasena.