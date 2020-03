Ivar Tröner: ühine eesmärk liidab kooli ja kodu

Tellijale

On ilmne, et koolil kui institutsioonil on ühiskonnas ja kultuuris oluline kujundav osa. Haridussüsteemis on kooli osatähtsus seda suurem, mida väiksem on perekondade valikuvabadus. Kooli osa haridussüsteemis on jätkuvalt väga suur, ent kooli osatähtsus haritud inimeseks ja haritud ühiskonnaks kujunemises ei küüni üle kümne protsendi, väidab haridusfilosoof Ülo Vooglaid.