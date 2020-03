Jaak Vilo: koroonateadus vajab kiiret mobiliseerimist

Ajakirjanduses on kajastatud juba näiteid hoolimatust suhtumisest («ei saa teha otsust ilma ülalt tuleva käsuta»; või näide eestlasest Itaalias, kes teadlikult anarhist). Praegu on parem siiski pigem rohkem ettevaatusabinõusid kasutusele võtta kui vähem – niivõrd uus ja uudne on olukord. Ja selleks peab nakkuste arvu pidurdama.

Musta stsenaariumi saabumisele eelnes ohtude alahindamine, mis kahjuks pigem kasvatas hooletust ja vastutuse veeretamist «käsuandjate» õlule – kuni pole käsku, pole ka ohtu. Ühelt poolt toimus riskide vähendamine inimlikus lootuses, et «ega meiega seda ju ei juhtu», ja teiselt poolt arusaadavast vajadusest mitte viia ühiskonda paanikasse. Vaadates teistes riikides toimuvat, on karmide meetmetega riikides olukord palju parem.

Teiste riikide andmed näitavad, et stabiilses kasvufaasis kasvab nakatunute hulk 20 protsenti võrra päevas. Kuid liitintressi matemaatika järgi saab sajast nakkusest kahe nädalaga tuhat ja nelja nädalaga kümme tuhat. Neist jäävad rahvusvahelise kogemuse järgi ca 10 protsenti raskelt haigeks ja isegi 2–6 protsenti võib surra. Seejuures on riskid ülikõrged vanematel ja teistest haigustest juba nõrgendatud inimestel. Põhjamaades on surmade arv väiksem, Itaalias ülikõrge, sest meditsiinisüsteem on üle koormatud. Millise trajektoori suudab Eesti endale välja võidelda ja kuidas aeglustada nakkusi, et meditsiinisüsteem vastu peaks?

Miks oleme sellisesse olukorda jõudnud? Esiteks, inimesed ei mõistnud, et karantiinis peavad istuma ka sümptomiteta «terved» isikud, seda ka ei nõutud selgelt. Inimeste eneseregulatsioonile lootmine polnud piisav. Teiseks, Saare ja Võru puhangute algus johtus riskide alahindamisest, kui selgeid käsulaudu veel ei olnud; viirushaiged olid ka teistel suurüritustel kohal. See tähendas kiire kohaliku ülekandumise algust. Seetõttu oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus nakatumine kandub riigisiseselt edasi sõbra, töökaaslase, perekonnaliikme vahendusel. Me ei tea, kas on saadud juba juhunakkusi avalikust ruumist. Kui veel ei ole, on see pigem vaid aja küsimus.

Sisuliselt on riik läinud eelmise nädalaga varasemalt probleemi eitusfaasilt üle šokiteraapiale. Kuid paanika asemel on meil nüüd vaja kiiret teadlikkuse kasvu ja ühist vastust.

Paanikat aitab vältida ohustsenaariumide parem teadmine ja avalikkusele selgitamine. Selleks tuleks suuta välja öelda ka kõige mustemad (loodetavasti hüpoteetilised) stsenaariumid koos plaanitud adekvaatsete toimetulekumeetmetega. Me peaksime teadma, et ka kõige halvemal juhul, kui kõik peavad alustuseks nädalaid kodus istuma, saame ühiskonnana ikkagi hakkama. Et meditsiinipersonali eest hoolitsetakse (eritransport ja lastehoid neile), et toitu ja esmatarbekaupu saab kätte ka poesabas koos seismata, et töö ja sissetuleku kaotanud inimesed saavad ka kohest abi. Ajutiselt tööta jäänud inimesi saaks kohe rakendada nende teenuste käivitamiseks, mis aitaks ühiskonda – olgu see kasvõi kaupade koju toomine. Paremate stsenaariumide kindlamaks saavutamiseks on meil lihtsam aktsepteerida, et kehtestame kõiki vajalikke enesepiiranguid vajadusel ka ise, ilma väliste jõuvõteteta.

Info õigeaegne levitamine ja eri stsenaariumide teadvustamine rahvale on oluline, siis oskab rahvas paremini neid riske tõsiselt võtta.

Üle maailma raporteeritakse, et sisuliselt ainus viis piirata haiguse levikut on inimeste üksteisest kaugel hoidmine. Seda tuleb soovitada kõigile ja üheselt kehtestada poodide järjekordades ning ühistranspordis. Eakad ei tohiks riskida oma tervisega ja peaksid jääma koju. Kuna mobiilsusvajadus on kodus püsides väiksem, saaks kehtestada piiranguid ühistranspordi täitumusele. Võibolla peab halvimal juhul isegi kehtestama eriload. Väga loodan, et haiglad suudavad arstide eest hoolitseda, et nende perede olmemured ja transport oleks lahendatud parimal viisil lahus tavalisest ühistranspordist. See luksus on väike hind, mida praegu maksta arstide töövõime hoidmiseks. Seda tuge saavad pakkuda bussifirmad ja valvelasteaedade ning abiliste süsteem.

Aga kuidas oleme kindlad, et seal, kus on enesekaitsevahendid hädavajalikud, on need Eesti riigis ka olemas? See on ühtlasi strateegiline küsimus: kas olime valmis globaalseks pandeemiaks? Kas õhukesel meditsiinisüsteemil on suutlikkust üle elada mitmesaja kuni mõne tuhande kriitilises seisus inimese ravi?

Apteekides pole desinfitseerimisvedelikke ega näomaske – need oleks nagu ainsad inimestele soovitatud personaalsed kaitsevahendid. Kas oleme pakkunud poodide lähedal ühiskondlikke desinfitseerimisjaamu? Kas valmistume poodide pidevaks desinfitseerimiseks, kuna seal on pindu, mida kindlasti koos katsume, nagu ostukorvid, kaarditerminalid jne?

Kui on teada (näiteks tervishoiusüsteemi) maksimaalne võimekus (eeldan, et on), tuleb teha maksimaalne ka selleks, et seda maksimumlävendit ei ületataks. Sest inimlik kannatus oleks vastasel juhul liiga kõrge.

Uus viirus ja uus olukord nõuab mitmekülgset ekspertiisi, teadmisi ja kogemusi ning koostööd. Seetõttu on ainus võimalus tegutseda paljude erialade spetsialistide ühisrinde koostöös. Juba varakult tuleks moodustada meeskondi ja anda välja ülesandeid teatud stsenaariumide vastuste läbi uurimiseks. Vastuste saamiseks tuleb näha palju vaeva, seda ei saa jätta viimasele minutile, siis kui juba on hilja.