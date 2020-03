Saarlased tunnevad, et riik on neid murega üksi jätnud

«See oli tundide küsimus,» rääkis ta sünnisaarelt Bornholmilt reedel viimase lennukiga pagemisest. Von Wowern ütles, et oleks võinud karantiini jääda sünnisaarele, kus selleks hetkeks polnud veel koroonaviirust avastatud, kuid Saaremaal elava pere juurde jõudmine oli tähtsam.

Kristian von Wowern FOTO: Saarte Hääl

Karantiini mõju saartele

Eesti saared läksid saarte kriisikomisjonide ettepanekul ning peaministri otsusega lukku laupäeval kell 16.30. Suurt paanikat see kaasa ei toonud. Esialgu sai saarele ja saarelt ära veel lihtsustatud korras. Näiteks laupäeva õhtul mandrikoju sõitnud suvesaarlase sõnul küsis sõbralik politseinik temalt vaid, et kuhu minek.

Eile päeval ei olnud sadamates samuti suurt tungi. Muhumaalt mandrile minejaid oli vast veidi rohkem kui saartele tulijaid. Kuressaare politseijuht ja sadamate valvet koordineeriv Rainer Antsaar ütles, et eile pärastlõunal tuli inimesi siiski ka tagasi saata. «Inimesed ikka katsetavad, kas saavad läbi,» ütles ta.

Alanud nädalal kontroll aga karmistub. Suure tõenäosusega jäävad praamigraafikud hõredamaks ning ka bussiliine jääb vähemaks.

Karantiiniotsusega kehtestati sulgemiskohustus ka spaadele. Nii mõnigi neist teatas juba varem, et sulgeb uksed. Saaremaa majutus- ja toitlustusettevõtja Terje Nepper ütles eile, et praegu on karantiini mõjudest veel vara rääkida.

Sulgemised algasid tegelikult juba enne karantiini, esimese suurema ettevõttena peatas töö 150 töötajaga elektroonikatööstus Ouman, kus üks töötaja koroonaviirusega nakatus.

«Kuna tõenäoliselt on nakatunuid ikkagi rohkem, kui praeguseks teada, siis muul moel viiruse levikut takistada ei ole võimalik,» põhjendas tööstuse juht Erik Keerberg, kes kutsus teisi ettevõtteid üles nende eeskuju järgima. «Nädal-kaks uste sulgemist ei tapa kedagi. Selge on see, et teistmoodi ei ole enam võimalik viiruse levikut piirata.»

Kuigi terviseamet kinnitab, et laborite jõudlus on hea, ootasid saarlased veel eilegi neljapäevaste proovide tulemusi.

Sulgemisest on teatanud väikesed ettevõtted, kohvikud, kauplused. Ükski suurem ettevõte ei olnud eilse seisuga veel ametlikult sulgemisotsusest teatanud.

Eesliinil on Kuressaare haigla. Esmalt pandi käima kiirabibrigaad koroonaproovide võtmiseks ning reedeni suudeti võtta üle saja proovi. Paraku tuli tõdeda, et mööda saart ringisõitmine on väga ajakulukas, seetõttu paigaldati koostöös Kaitseliiduga haigla parklasse n-ö drive-in-koroonakeskus, kus proovi saab anda ise autos viibides.

Saaremaa kogukond kiidab Kuressaare haiglat taevani. Haigla Facebooki lehel tehtavate informatiivsete postituste alla oli eilseks kogunenud sadu positiivseid kommentaare. Haigla juhatuse liige Märt Kõlli ütles, et seni kõik toimib. «Olukord võib muutuda tundidega,» lisas ta samas.

Mandri abile ei loodeta

Haiglale tuli appi päästeamet, kes püstitas parklasse telgid, kus saab patsiente vastu võtta. Saarlased töötavad täiesti omal jõul, mandrilt pole abi saadud.