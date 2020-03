Tellijale

Kui küsida, kas etenduse puhul on tegemist komöödiaga, siis saan siinkohal öelda «pigem ei». Viitel humoorikusele ei tasu end lasta eksitada, sest pealtnäha jantliku etteaste all on peidus palju enamat kui pelgalt meelelahutus.

«Pigem ei» tutvustuses on kirjas, et lavastus tõukub Herman Melville’i lühijutust «Kirjanik Bartleby», mille põhjal on Taavi Eelmaa kirjutanud uue iseseisva teksti. Kuigi etendust vaadates võib otsida jutuga ühisosa, on saatelehel kirjas tervitatav tõdemus, et laval toimuvasse võib suhtuda kui täiesti eraldi olevasse. Puutepunktiks tundub kahel teosel normidest kõrvale kaldumine ja tegelaste karakteriseerimise osaline kattuvus, ülejäänus tasub lasta fantaasial ning huumoril lennata.