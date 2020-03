E-õppe proovikiviks võib saada internetiühendus

155 õpilasega Tõstamaa keskkooli direktori Toomas Miti sõnul võib keeruliseks osutuda matemaatika õppimine, kus on vajalik, et õpetaja piltlikult öeldes X-ile või Y-ile sõrmega osutaks. FOTO: Mailiis Ollino

Kooliõpilasi Eestis 2019/20. õppeaastal 1.–3. klass 44 335

4.–6. klass 45 364

7.–9. klass 40 767

Gümnaasiumides 22 689

Kokku 153 155 Allikas: HaridusSilm

155 õpilasega Tõstamaa keskkooli direktor Toomas Mitt ütles, et küsimusi on rohkem kui vastuseid. «Eileõhtune uudis pani pea põmaki teisele lainele tööle,» sõnas Mitt reedel. «Oleme enne teinud iseseisva õppe päevi, e-õppe päevi, kui õpetajad on sõitnud mõnda teise kooli kogemusi vahetama, aga need on olnud lühikesed sutsakad.»

Muret tekitab ka see, et Tõstamaal kui hõreasustusega äärelinna alal ei pruugi kõigil internetti olla. Samuti mõtleb kool sellele, missugustes keskkondades töid tehakse. Elektroonne õppeinfosüsteem eKool on Miti sõnul varem kokku kukkunud, kui kõik semestri lõpus sinna hindeid tormavad sisse panema. Nüüd läheb koormus mitu korda suuremaks.

ASi eKool juhataja Tanel Keres lausus, et viimastel aastatel on süsteemi vastupidavusse ja töökindlusesse palju investeeritud. Tema sõnul on eKool eriolukorraks valmistunud.

Kasutuskoormuse kasvu on juba näha. Möödunud esmaspäevast kuni reedeni loodi eKooli kokku üle 2600 uue kasutaja, mis on Kerese sõnul väga suur hulk. «Hoiame süsteemidel pidevalt silma peal, et vajadusel reageerida,» kinnitas ta ja lisas, et peamine koormus õppetöö korraldamisel on siiski koolidel.

Mugavustsoonist välja

Mitt pakub, et nende nädalate jooksul tegeletakse rohkem kordamisega. Keeruliseks võib tema sõnul osutuda näiteks matemaatika õppimine, kus on vaja, et «õpetaja kõrval seisaks, näpuga X-i peale ja siis jälle Y-i peale näitaks».

Õpilasi huvitab direktori sõnul kevadiste klassiekskursioonide toimumine, mille eest on turismifirmadele juba makstud, üheksandikud uurivad eksamite toimumise kohta.

Elame küll digiajastul, kuid eeldada, et kogu kaugõpe toimub ainult digivahendeid kasutades, kindlasti ei saa. Tõstamaa keskkooli loodusainete õpetaja Heili Timm

Mis puudutab eksameid, gümnaasiumi sisseastumiskatseid ja lõpuaktuseid, siis võib spekuleerida, et kui 14-päevane periood pikeneb, võivad need edasi lükkuda. Haridusministeerium annab koolidele pea iga päev infot.

Tõstamaa keskkooli loodusainete õpetaja Heili Timm rääkis, et põhikanaliks õpilastega suhtlemisel jääb eKool. Kaugõpe pakub tema sõnul kindlasti võimalusi katsetada erinevaid loovaid lahendusi – näiteks loodusvaatlusi ja pikemaid uurimis- või projektülesandeid –, mis senini on jäänud tagaplaanile ajapuuduse tõttu.

Timm ütles, et loodusainetes on päris palju digitaalseid õppevahendeid, nagu põhi- ja keskkoolides kasutatav õpihalduskeskkond Opiq, millele tema suuresti toetuda kavatsebki. «Usun, et õppetöö tulemuslikkus ja vaheldusrikkus on ennekõike õpetaja loomingulisuse ja meisterlikkuse küsimus,» lausus ta.

Kindlasti lükkab tekkinud olukord Timmi sõnul õpetajad, õpilased ja lapsevanemad mugavustsoonist välja. Ta ise peab kahes rollis korraga olema: õpetaja oma õpilastele, aga ka lapsevanem kahele algklassides õppivale tüdrukule.