Jaanus Piirsalu: messias Putini mõistuseabielu Vene eliidiga

Selle taga, et kaks aastakümmet Venemaad juhtinud Vladimir Putinile loodi võimalus jätkata presidendina veel kuni 2036. aastani, on mitu põhjust. Putinil on Venemaaga silmanähtavalt «suur plaan», ta näeb ennast üha rohkem Venemaa messiana, samal ajal on tema ümber kogunenud eliidil vaja teda oma julgeoleku kindlustamiseks.