Suurbritannia loodab viirusega võitlemisel karjaimmuunsusele

Nimelt ennustavad britid, et koroonaviiruse leviku tipphetk saabub alles 14 nädala pärast. Valitsus ei usu, et inimesed suudaksid oma elu kardinaalselt muuta, ja veelgi enam, uutest karmidest piirangutest rohkem kui kolm kuud kinni pidada.

Eesti ettevõtja: soovin selle haiguse läbi põdeda

Kuna uue koroonaviiruse vastu puudub vaktsiin, tahab Eesti ettevõtja Mihkel Randrüüt immuunsuse saavutamise lootuses haiguse teadlikult läbi põdeda. Majutusteenust pakkuva ettevõtte Tallinn City Apartments OÜ omanik ei usu laiapõhjalise isolatsiooni tulemuslikkust ja pelgab selle pikaajalist mõju meie majandusele.

«Mina soovin selle haiguse läbi põdeda. Ma tahan immuunsust,» ütleb Randrüüt, kes on enda sõnul alla 40-aastane terve meesterahvas, kellel puuduvad riskiteguriks olevad kroonilised haigused.

«Ma ei kujuta ette, kuidas me saaksime jätkata, ilma et parajal hulgal elanikkonnast tekiks immuunsus,» tõdeb mees. «Kuna vaktsiini veel ei eksisteeri, on alternatiiv see, et terved nooremad inimesed, kelle jaoks suure tõenäosusega on kroonaviirus sarnane gripiga, põevad selle läbi.»

Ta rõhutab, et haiguse teadliku läbipõdemise võimalus on mõeldav vaid riskirühma mitte kuuluvate, tervete ja noorte inimeste puhul.

Paljude riikide kavatsust kogu populatsioon isoleerida peab Randrüüt vähe efektiivseks ja ühtlasi hävitavaks meie majandusele ning seda näeb ta selgelt enda ettevõtte pealt.

«Me ei räägi praegu 10- või 20-protsendilisest kukkumisest, vaid mõnedes sektorites sajaprotsendilisest kukkumisest,» tõdeb Randrüüt praegust olukorda tavalise majanduslangusega võrreldes. «Eelmisel nädalal oli mul täismaja. Veel eile (laupäeval – toim) oli üle 50 protsendi korteritest täidetud. Homsest (tänasest –toim) on ettevõte suletud.»

Ta jätkab: «Ma olen teinud seda äri seitse aastat, olen kogu oma elu sellele pühendanud. Hetkel on sel asjal vähemalt praegu lõpp. Pean saatma teadmata ajaks teadmata tingimustega inimesed koju ja üles ütlema kõik lepingud.»

Eelkõige tekitab mehes küsimusi eriolukorra kestus. «Millal me ütleme, et haiguspuhang on läbi? Kas siis, kui kaks nädalat või kuu aega pole ühtegi uut haigestunut tuvastatud?» küsib Randrüüt. «Me ei saa jätkata nii, et istume kõik kodus ja siis iga kahe nädala tagant keegi haigestub ja me hakkame jälle nullist lugema ning ootama, millal kõik terveks saavad.»