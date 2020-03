Kuidas mõjutab eriolukord töösuhteid?

Kui tööandja nõuab jätkuvalt, et töötaja tuleks tööle, siis peab töötaja tööandja korraldust järgima. Küll aga tuleb silmas pidada, et tööandja peab tagama ohutud töötingimused (sh järgima terviseameti ja teiste ametkondade​ Covid-19ga seotud soovitusi). Seadusest tulenevalt on töötajal õigus keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise. Seega on töötajal õigus teada, milliseid ohutusmeetmeid on tööandja kasutusele võtnud ja kas on tagatud ohutud töötingimused. Kui need ei ole piisavad, on töötajal õigus keelduda töö tegemisest. Vaidluse korral peab aga töötaja tõendama, et töö jätkamine oleks seadnud tema tervise ohtu, mistõttu tasub töötajal nimetatud õiguse kasutamisega olla ettevaatlik.