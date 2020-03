Kõik uus on hästi unustatud vana. Erakordsena tajutavas olukorras on tegelikult palju seda, mida inimkond on juba üle elanud. Ja samas ka sellist, mis paotab meile tuleviku eesriiet, võimaldades läbi mõelda, kuhupoole me seda tulevikku mudida soovime.