Madis Rahu: tippvormis sportlased peavad end praegu eriti hoidma

Madis Rahu soovitused suusarahvale

Doktor Madis Rahu saatis oma koostööpartneritele Eesti Suusaliidule ja Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile järgmised soovitused.

«Suusasportlased, treenerid, lapsevanemad!

Kindlasti olete kursis, et sportlase immuunsüsteem on kõige haavatavam just tippvormis olles ja sellele vahetult järgneval ajal. Talispordis paraku on olukord praegu just selline. Tegemist on hooaja lõpuga, kus olulised võistlused ja sportlased oma vormitippu ajastanud just selleks perioodiks. Seetõttu on eriliselt oluline, olukorras kus on lõpetatud võistlustegevus, olla ettevaatlik, et nõrgestatud immuunsüsteemi olukorras mitte nakatuda koroonaviirusega!

Siit teile praktilised soovitused.

1. Parim immuunsüsteemi tugevdamise meetod on regulaarne ja korralik uni ning täisväärtuslik valgu- ja süsivesikuterikas toitumine. Immuunsust tugevdavad toidulisandid on teretulnud!

2. Sportida edasi tuleb – selleks sobivad kerged aeroobsed koormused. Soovitav on neid sooritada värskes õhus ja võimalikult väikese seltskonnaga. Sportimise järel peske ennast kodus, vältige ühisduširuume, riietusruume ja teisi siseruumides kogunemisi.

3. Köha ja palaviku tekkel lase ennast kindlasti uurida – haiguse esinemisel informeeri kindlasti oma lähedasi, teisi sportlasi, treenerit, et nad teaks, kuidas edasi käituda.

4. Kui oled tulnud riikidest, kus esineb koroonaviiruse epideemia, järgi rangelt reeglit, et oled kaks nädalat isolatsioonis.

5. Väldi suuremaid seltskondi, suhtlemisel hoia distantsi kaks meetrit. Tunnete avaldamiseks sõprade ja omastega kasuta õhusuudlust ja naeratust.

6. Kasuta ühekordseid salvrätte köhimisel ja nuuskamisel. Ära jäta neid taskusse (vanaema tuleb pärast treeningut su riideid pessu viima, tühjendab taskuid ja nii saabki nakkuse!) – viska kohe ära või pane kilekotti.

Järgnevalt soovitused, mida oleme ka varem jaganud.

1. Suusaport on talispordiala, kus suuremateks probleemideks on külmetushaigused ja viirused. Et seda kõike ära hoida:

Pese käsi regulaarselt: enne sööki, pärast sööki, pärast ühiste treeninguvahendite kasutamist. Pea meeles: viirused levivad kõige rohkem just käte kaudu!

Hoidu viirushaiguste leviku ajal avalikust transpordist, võimalusel ühistreeningutest suurtes ühisruumides (jõusaal, ujula).

Kasuta haiguse ärahoidmiseks ennetavalt organismi immuunsust tugevdavaid vahendeid: ingver, päevakübara tabletid, mesi, küüslauk, C-, D-, E-vitamiin. Mida suuremad on koormused, seda tundlikum on organism haigustele.

2. Haigena ei spordita: erilised ohumärgid on, kui sul on

palavik, lihasevalu, nõrkus

ebatüüpiline väsimus

kiirenenud pulss rahuolekus

hambavalu või igemepõletik

3. Haigusest taastumisel pea meeles mõned olulised reeglid:

treeninguid võib alustada, kui pole kaks päeva olnud palavikku

nii mitu päeva, kui on olnud palavikku x 2, tuleb teha rahulikke aeroobseid treeninguid

Näide: 3 päeva palavikku = 2 päeva pärast seda ei treeni + veel 6 järgnevat päeva rahulikku trenni.

Tervist kõigile!»