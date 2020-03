KOHALIK VAADE. Hispaania on koroonaviiruse uus epitsenter

Madridi piirkonnas on koroonaviirus diagnoositud kõige rohkematel inimestel, viimaste andmete järgi on nakatunuid 4165. Madridile järgneb Kataloonia 903 kinnitatud nakatumisega. Siseminister teatas üleeile õhtul politsei kontrollpunktide loomisest teedele ja avalikesse kohtadesse. Samuti käivitatakse kontrollid ühissõidukites. Seda kõike, et kindlustada viiruse leviku tõkestamiseks kasutusele võetud erimeetmete täitmine avalikkuse poolt.

Hispaania on diagnoositud koroonaviiruse juhtumite poolest Euroopas Itaalia järel teisel kohal. Sellest on saanud pandeemia uus epitsenter, kus positiivse proovi on üle riigi andnud vähemalt 9191 inimest. Surnuid on seni 309. Peaminister Pedro Sánchez hoiatas, et diagnoositud nakatunute arv võib sel nädalal tõusta 10 000 peale ja see tähendab, et Hispaanias on koroonaviiruse leviku kiiruse poolest üks maailma esimesi riike.