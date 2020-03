Kristel Siitam-Nyiri: luubi, piibu ja viiuliga kübermaailmas hakkama ei saa

Paarkümmend aastat tagasi oli pangaröövi korraldamine ennekõike logistiline väljakutse: maskides ja relvastatud kurjategijad tungisid pangahoonesse, võtsid pantvange ja muukisid seifi lahti. Nüüd võib inimeste pangakontodelt miljonite varastamiseks istuda oma kodudiivanil, kui on vaid piisavalt nutti ja sülearvuti. Kuritegevuse struktuur on viimase aastakümne jooksul tunduvalt muutunud – tehnoloogiast on saanud horisontaalne mõõde enamiku kuritegude jaoks. Tänapäeval pannakse ligi kolmandik seksuaalkuritegusid toime internetti kasutades. Ligi 60 protsendil inimkaubanduse juhtumitel võetakse ohvriga ühendust just suhtlusmeedias. Eesti kuritegevuse statistika kinnitab, et suur osa kelmustest on kolinud internetti: kümne aastaga on arvutikelmuste peaaegu kahekordistunud, tavakelmuste arv aga poole võrra vähenenud.