Mart Raudsaar: pingutame lugeja kriisiajal teenimise nimel

​Sellest nädalast oleme ühiskonnana kriisiolukorras, kus kõik peavad mingil viisil oma elu ümber korraldama selle nimel, et säästa vanemate inimeste elusid, kellele võib uudne viirus olla eluohtlik. Uudses olukorras on ka ajakirjandus.

Vaatamata reklaamiosakonna tublile tööle on reklaamitellimuste hulk Postimehes tõenäoliselt kõvasti kukkumas, sest näiteks reisifirmadel, veekeskustel või ürituste korraldajatel ei olegi mõnda aega midagi reklaamida. Samas pöörduvad Eesti inimesed kriisiolukorras ajakirjanduse poole, et saada adekvaatset informatsiooni toimuva kohta. Ootused on ka Postimehe suhtes suuremad kui kunagi varem viimase kümne aasta jooksul: meie veebikeskkonda külastab tavalisest enam kui kaks korda rohkem lugejaid.

Seega oleme esmapilgul väljapääsmatus situatsioonis. Peame suutma pakkuda põhjalikku ülevaadet kriisiolukorrast ja kaasama ka eksperte, otsides ja näidates lahendusi. Koroonaviiruse teema kajastust oleme lubanud jagada tasuta. Aga samal ajal peame maksma ajakirjanike palgad, lehe trükkimise ja laialiveo eest. Kuidas on see võimalik?

Oleme kriisiajaks peatanud oma arendusplaanid ning mõistagi ajakirjanike välislähetused. Selle nädalaga saadame rubriigi «Meie Eesti» puhkusele, loodetavasti vaid sügiseni. Osa «Meie Eesti» tegijaist suuname abiks uudistetoimetusse ja arvamustoimetusse. Uudistetoimetust aitavad ka meie ajakirjanikud teistest osakondadest, näiteks kultuuritoimetusest ja sporditoimetusest; samuti maakonnalehtedest. Samal ajal, kuna reklaamimahud on vähenenud, vähendame lehe mahtu 24 leheküljeni. Käesolevas numbris on veel silmatorkavalt reklaami, kuid kardetavasti see nii ei jää ning meil pole mõtet avaldada tühje lehekülgi.

Ma ei taha meid liialt kiita, kuid olen Postimehes töötamise ajal juba näinud, milleks on meie suurepärased inimesed suutelised. Me ei virise; probleeme on ka teiste eluvaldkondade esindajatel. Suurepärast ja ennastohverdavat tööd teevad meedikud, aga ka korrakaitsjad. Liigitan sellesse ritta samuti meie toimetuse inimesed, kes jätkavad olukorra kajastamist. Kindlasti ei otsi me kõmu. Me kontrollime olulist informatsiooni enne avaldamist kahest allikast. Meie missioon on lugejaid teenida ja me anname endast parima, mida suudame.