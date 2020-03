Tellijale

Kuigi täielikud valimistulemused ei olnud Postimehe trükkimineku ajaks veel selgunud, näitasid prognoosid ja lävepakuküsitlused, et suurima hüppe tegid esimeses voorus rohelised. Edu saatis neid näiteks suuremates linnades: Grenoble’is, Lyonis ja Strasbourgis. Meedias hakati erakonna edu järel rääkima rohelisest lainest Prantsusmaa poliitikas. Samal ajal teatati, et mitmes väiksemas kohas õnnestus juba esimese vooru järel kindlustada valimisvõit Marine Le Peni Rahvusliku Liidu kandidaatidel.