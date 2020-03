Olukorras, kus koroonaviiruse tõttu on Eestis kõik muuseumid suletud, võib maailm kunstihuvilistele tavapärasest veelgi masendavam tunduda, ent tegelikult saab kunsti sellegipoolest jälgida. Mitmed maailmakuulsed muuseumid on tekitanud oma veebikeskkonnas virtuaalsete ekskursioonide võimaluse, mida on praegu hea kasutada.