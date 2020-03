Olukorras, kus koroonaviiruse tõttu on Eestis kõik muuseumid suletud, võib maailm kunstihuvilistele tavapärasest veelgi masendavam tunduda, ent tegelikult saab kunsti sellegipoolest jälgida. Välismaal on mitmed üle maailma tuntud muuseumid tekitanud oma veebikeskkondades virtuaalsete ekskursioonide võimaluse, mida on praegu hea kasutada. Nii saab igaüks vaadata suurte kunstnike teoseid kodunt lahkumata – seda muidugi eeldusel, et nende internetiühendus toimib.