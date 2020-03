Lennupiletite hind muutub enneolematult odavaks. Aga vaid lühiajaliselt

Kui koroonaviirus ükskord vaibub ning lennukid taas lendama hakkavad, ei maksa loota, et elu läheb muretult edasi sealt, kus see vahepeal järsku seisma jäi, hoiatab lennunduskonsultatsioonifirma NA Advisory partner Sven Kukemelk (32). Endine Adria Airwaysi tegevjuht ja Nordica juhtkonna liige, kes on varem töötanud Lufthansa Grupis ja Estonian Airis, tunneb valdkonda läbi ja lõhki.

Vaja on massiivset riiklikku abi. Esimesed lennufirmad on vajadusest selle järele juba märku andnud, näiteks Norwegian ja Lufthansa. Samas on nüüdne kriis liiga suur suutäis kõikidele lennufirmadele üle maailma.

2012. aastal leidis tollane majandusanalüütik Maris Lauri oma uuringus, et lennunduse mõju on 3,2 protsenti kogu Eesti SKT-le. Aga nüüd saavad lisaks lennundusele pihta ka laevandus, rongi- ja bussiliiklus. Tagasihoidlikult hinnates võime rääkida 15–20-protsendisest mõjust SKT-le.

Edasi tähendab see lööki kindlustusfirmadele, sest reisikindlustusi enam ei osteta ning seni tekkinud kahjud on vaja välja maksta. Sealt jõuame pankadeni, mis annavad välja krediitkaarte, mida kasutakse reisimiseks, kuid mille järele pole nüüd enam vajadust.

Kolmandaks, lennufirmad plaanisid tänavuseks suveks, mis algab juba märtsi lõpust suveaja kehtestamisega ja kestab oktoobri lõpuni, märkimisväärset kasvu. Kuid nüüd on selge, et seda ei juhtu. Lennufirmad juba koondavad töötajaid. Pärast võtab nende töötajate tagasi palkamine päris pikalt aega, näiteks pilootide puhul vähemasti kaks kuud, sest tuleb uuesti hinnata nende pädevust, teha taustakontroll jne. Seega kasv, mis oli lennunduses planeeritud selleks suveks, toimub kõige positiivsema stsenaariumi korral alles järgmise aasta suvel, kui sedagi.

Teiseks, Euroopa lennunduses teenivad lennufirmad raha enamasti teises ja kolmandas kvartalis – neljas kvartal on nullis ja esimene tavaliselt miinuses – ning lendavad suvelendudelt teenitud rahaga läbi talve selleks, et hoida head stardipositsiooni järgmiseks suveks. Tänavu suvel läheb lennufirmadel raha teenimine väga raskeks, mistõttu peame olema tuleval talvel valmis väga suureks lendude hulga vähendamiseks.

Esiteks, üle Euroopa on inimesed praegu kas sundpuhkusel, koondatud või palgata puhkusel. Seega pole inimestel kogu Euroopas suvel enam puhkusi, mida kasutada. Lisaks pole ka raha, kui nad on olnud koondatud või palgata puhkusel. Järelikult vähemasti sel suvel jääb nõudlus reisimise järele märkimisväärselt väiksemaks, kui oli esialgne prognoos.

Kui koroonaviirus taandub ja lennundus peaks maiks taastuma – nii et põhimõtteliselt kõik piirangud lendamisele kaovad, kõik riigid lubavad taas lennata ja soosivad seda –, on positiivne stsenaarium veel võimalik. Samas tähendab ka positiivne stsenaarium siiski märkimisväärselt vähem reise ja reisijaid, kui seni plaanis.

Euroopa Komisjon ehk teisisõnu Henrik Hololei kabinet on juba kinnitanud, et nad lubavad antud olukorras riigiabi, sest lennundussektor ise ei tuleks toime. Ent kuna iga riik teeb oma otsuse iseseisvalt, saavad osad lennufirmad riigilt rohkem kui teised. Need, kes saavad vähem abi, ilmselt ostetakse kas tugevamate poolt üle või lõpetavad nad halvematel juhtudel pankrotiga, nagu juhtus juba FlyBega Inglismaal kaks nädalat tagasi.

Eriti keeruliseks läheb olukord lennufirmadele, kes sõltuvad mitmest riigist kui oma koduturust. Miks peaks näiteks Läti riik kinni maksma abi, et airBaltic teeks otselende Eestist ja Leedust, või miks Poola valitsus abistama LOTi, et see lendaks Eestist, Leedust ja Ungarist? Selliseid näiteid on palju.

Miks peaks näiteks Läti riik kinni maksma abi, et airBaltic teeks otselende Eestist ja Leedust või Poola valitsus abistama LOTi?

Seega on riigiabi alati keeruline, igas riigis erineva ajastusega ning paneb suure tõenäosusega lennufirmad veelgi enam koonduma, nii et võime lõpetada Ameerika Ühendriikide mudeliga, kus on kolm suurt traditsioonilist lennufirmat United, American ja Delta, üks suur odavlennufirma Southwest ning paar tugevat keskmikku, nagu JetBlue, Spirit ja Frontier.

Kui räägime airBalticust, siis nende käive on ligi pool miljardit eurot aastas. Nad on tellinud 60 Airbus A220 lennukit ning peavad need kuidagi välja ostma. Selleks, et nad saaksid edasi kasvada, nagu oli seni plaanis – ja muidugi sõltuvalt sellest, kuidas turg areneb –, räägime paarisajast miljonist eurost, mida on vaja selleks, et jätkata senist rada pidi. Finnairi, SASi ja LOTi puhul räägime juba suurematest summadest, rääkimata Lufthansa Grupist, kus on kokku üle 135 000 töötaja.

Seega on kogu Euroopas vaja välja käia kümneid kuni sadu miljardeid eurosid. Küsimus on, kui paljud riigid on selleks võimelised.

Mida tähendab see kõik piletihindadele?

Pikas perspektiivis toob kriis kaasa lennupiletite hinna tõusu, sest lennufirmad kas ühinevad või võetakse üle ning konkurents kahaneb. Lisaks väheneb seoses turu konsolideerumisega otselendude sihtpunktide arv. Samas lühiajaliselt, tänavu, saavad piletid olema enneolematult odavad, sest lennufirmad vajavad vaba raha ning müüvad praegu mis iganes hinnaga, et seda raha saada. Nägin just äsja müügil äriklassi pileteid Budapestist Honolulusse kõigest 480 euro eest.

Kui osa lennufirmasid pankrotistub, mida see omakorda kaasa toob?

Lennufirmade pankrotid ja ühinemised toovad kaasa hinnatõusu, senisest tihedama ühenduse sõlmjaamadega ning vähem otselende Eestist. Näiteks on Lufthansa Grupi eesmärk vedada võimalikult palju reisijaid läbi Frankfurdi, airBalticul läbi Riia, SASil läbi Stockholmi jne.